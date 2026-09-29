Caldas compra un camión para la recogida de basura por 110.000 euros

Punto móvil de reciclaje en Caldas

Caldas incrementa y renueva el parque de maquinaria del Concello con la adquisición de un camión ligero, 100% eléctrico, para la recogida de restos, por un total de 110.000 euros.

Desde la concejalía de Medio Ambiente, área que tramitó esta gestión, señalan que está previsto que la Administración local disponga de este vehículo en las próximas semanas.

“É un camión que conta co mellor equipamento e a tecnoloxía máis avanzada, o que redundará nun servizo máis efectivo e cun menor impacto ambiental”, explica el alcalde, Jacobo Pérez.

El vehículo, señalan, cuenta con una caja recolectora de residuos y otra caja de aluminio, además de un brazo con gancho abatible.

De la misma manera, indica, incluye un sistema para elevar los contenedores para garantizar el vaciado que se lleve a cabo sin que se produzca la compactación de los restos. “Ata o de agora o Concello non contaba cun vehículo destas características. A mellora da eficiencia dos traballos vaise incrementar de xeito notable”, garantiza Pérez

Recogida selectiva

Por otro lado, el Concello ya tiene en funcionamiento un nuevo remolque de recogida selectiva para las zonas rurales. Este dispositivo, cuentan, visitará de forma periódica las diferentes parroquias de la localidad para facilitar a todos los vecinos y vecinas la retirada selectiva de pequeños electrodomésticos, aceites de cocina, elementos de telefonía o artículos como lámparas o fluorescentes.

Pérez incide en la importancia de hacer uso de estas herramientas porque “é algo que redunda de xeito positivo non só no medio ambiente, senón tamén no recibo do lixo, xa que unha separación axeitada reduce os custes”.

De la misma manera, el alcalde incide en que el Concello cuenta con un servicio de recogida de voluminosos. Los restos que se recogen son tales como electrodomésticos, muebles de gran tamaño, puertas, colchones.... Todos aquellos vecinos y vecinas que precisen disponer de este servicio pueden solicitarlo llamando al 647574316

Composteros individuales

Además, desde la concellería de Medio Ambiente recuerdan que continúan tramitando las peticiones para la entrega de composteros individuales para el tratamiento de residuos naturales.

Estos elementos están disponibles para personas que habiten en viviendas aisladas u cuenten con una parcela o huerta con un mínimo de 25 metros cuadrados de extensión.

Los interesados pueden realizar las peticiones de manera online en la página web del Concello, a través del QR que figura en los carteles informativos distribuidos por el municipio o directamente en la Casa Consistorial llamando al 986 54 00 02.