Caldas cierra las pozas de A Tafona hasta nuevo aviso después del “período de proba”

Manuel Fariña el día en el que se inauguraron las pozas Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas anuncia que las pozas A Tafona cierran tras el “período de proba” que las mantuvo abiertas los meses de julio, agosto y septiembre.

“Estamos moi satisfeitos co resultado”, indica el concejal de Turismo, Manuel Fariña. Y señala que la respuesta, tanto de los vecinos como de turistas “foi extraordinaria e demostra que había moitas ganas de ter o complexo funcionando despois de tantos anos de espera”.

En total, el teniente de alcalde, destaca que, de media, la afluencia al complejo fue de 300 personas al día. Esta elevada afluencia, cuenta Fariña, permitió comprobar el interés que existe por este equipamiento y, al mismo tiempo, obtener información práctica sobre su funcionamiento.

“Agora temos datos reais sobre os horarios, a afluencia, as necesidades de funcionamento e os custos que implica manter aberto o complexo, algo fundamental para poder preparar a súa explotación definitiva”, comenta el edil.

Para Fariña era indispensable abrir las pozas para comprobar cómo funcionan y conocer la respuesta de la gente, así como cuáles son las necesidades reales. Con todos los datos, el Concello tiene previsto preparar un concurso público para licitar la explotación del complejo, pensando ya en el próximo año.

“O obxectivo é que ‘Entreaugas’ volva abrir dende a Semana Santa e que o faga xa de maneira definitiva”, anuncia Fariña. El concejal de Turismo concluye que “este equipamento público na Tafona demostruo que funciona, que a xente o quería e que existe unha demanda. Agora toca aproveitar o aprendido para preparar unha licitación”.