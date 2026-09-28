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Caldas

‘Ladrillito’, del caldense Hadrián Jamardo y Premio de Novela Gráfica, ya está a la venta

Fátima Pérez
28/09/2026 11:23
Hadrián Jamardo prevé publicar su obra este mismo año
Hadrián Jamardo prevé publicar su obra este mismo año
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‘Ladrillito’, la obra del caldense Hadrián Jamardo ya está a la venta. Esta resultó a principios de año ganadora del Premio de Novela Gráfica del Ajuntament de Paterna, desde entonces el autor trabajó con la editorial Desfiladero Ediciones para poder sacarla al mercado.

La obra cuenta la historia de un ladrillo que cae sobre la cabeza de uno de los personajes para, posteriormente, convertirse en una posible persona atrapada por una maldición, según la imaginación de Álex, la hermana pequeña de Besol.

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‘Ladrillito’ es un tebeo sobre crecer, imaginar y jugar. Sobre “movidas” surrealistas, miedos reales y sobre cómo estos afectan a las personas. Además, está ligeramente ambientado en la zona antigua de Segade, donde se encuentra el puente romano, ya que el autor es natural de Caldas y por ello no dudó en reflejar sus orígenes.

Este proyecto nació durante su segundo año en O Garaxe Hermético, una escuela profesional de banda diseñada e ilustración. Tal y como asegura Jamardo el proyecto fue creciendo poco a poco hasta convertirse en lo que hoy, finalmente, ha llegado a las librerías. “Ha sido un proceso largo y aún se me hace raro que sea algo que pueda tocar”, declara el artista. 

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