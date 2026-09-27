Caldas de Reis enaltece su apellido y su historia: la figura de Alfonso VII se erige en la villa

Inauguración de la estatua de Alfonso VII en Caldas Gonzalo Salgado

“En Caldas naceu un rey” y desde ayer ya todos lo tendrán presente. En el jardín del asilo, muy cerca del acceso a la Carballeira y el Botánico, la figura de Alfonso VII se exhibe sobre un pedestal para poner en valor la historia y el patrimonio cultural de Caldas de Reis. Porque sí, Caldas “non é de Reis por casualidade. É de Reis porque esta é unha terra de Reis”, tal y como señaló el alcalde, Jacobo Pérez, durante la inauguración de esta aclamada estatua.

El acto reunió a cientos de personas, pese a que la lluvia amenazó durante toda la mañana. Allí, frente al asilo, la Banda de Música Municipal de Caldas amenizó la llegada del público que no quiso perderse un acto de homenaje que salda una deuda con el pasado de la villa. Y es que más allá del colegio Alfonso VII y una pequeña calle con este mismo nombre, poco más se podía encontrar en Caldas que hiciera alusión al conocido como emperador de Galicia.

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En 2005 se cumplió el noveno centenario del nacimiento de este monarca, y en 2011 el noveno centenario de su proclamación como rey de Galicia. Sin embargo, “estas datas non tiveron repercusión”, tal y como apuntó en la apertura del acto Celestino Barros, tesorero de la asociación Terra Calda.

Y es que esta entidad cultural es precisamente la responsable de que hoy un de los grandes monarcas de la historia medieval tenga por fin el protagonismo que se merece en su tierra natal .

Con motivo del 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII, Terra Calda organizó diferentes actos para conmemorar su leyenda. Entre ellos destacaron una serie de conferencias que se celebraron el pasado mes de marzo en las que se aprovechó para anunciar esta iniciativa que ahora es una realidad: la instalación de una estatua para homenajear al monarca.

Financiación

Para hacer de esto una realidad, la asociación recurrió a una campaña de crowdfunding cuyo objetivo era alcanzar unos 9.000 euros. Así fue y así lo recordó el regidor en su discurso. “Fostes moitos dos que hoxe estades aquí os que o fixéchedes posible”, apuntó. Además, el proyecto contó también con una financiación de unos 4.000 euros del Concello para llevar a cabo los trabajos de cimentación, colocación y dotación del pedestal.

Gracias a todo este esfuerzo colectivo, la estatua luce ahora en Caldas con un código QR que permite conocer todo el trabajo y la manifestación popular que hubo detrás.

Autoridades

Al alcto asistiron también numerosas personalidades, como el delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Pablo Fernández; los diputados provinciales Isabel Couselo y Jorge Cubela; el autor de la escultura, Javier Touceda; la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretit Sanmartín; el alcalde de Dodro, Francisco Xabier Castro, y dirigentes de la Asociación Terra Calda, entre otros.

Para Sanmartín este acto se traduce también en un nuevo vínculo entre Santiago y Caldas, así lo manifestó durante su intervención. “Faise xustiza a un rei grazas ao cal Galicia tivo 40 anos de mandato brilante. Foi cando máis influenza tivemos, con voz propia”, recordó y finalizó su discurso dejando claro que mientras continuemos honrando nuestra memoria, “continuaremos existindo”.

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Fernández, por su parte, también intervino para hacer alusión a la figura de Doña Urraca -madre de este monarca- y a la demolición de la conocida como Torre de Doña Urraca en 1891, patrimonio que quedó destruido, pero cuyo material se trasladó a lo que hoy es la Iglesia de Santo Tomé Becket.

Fillo Predilecto

Sin duda el acto que se celebró ayer en la villa fue la guinda y el gran colofón de muchos meses de trabajo y de iniciativas que también pusieron por delante el nombre de Alfonso VII, empezando por su reciente nombramiento como Fillo Predilecto del Concello de Caldas de Reis.

Esta demanda se cumplió el pasado mes de junio cuando se aprobó en Pleno convirtiendo al monarca en la segunda personalidad de la villa declarada Fillo Predilecto, después de Laureano Salgado, histórico empresario local e impulsores de la Fábrica da Luz de Segade.

Ahora, la próxima cita con la historia será este mes de octubre y es que Terra Calda, junto con la Asociación Carracedo Fala, organizará una andaina vinculada con una carta de privilegio del soberano al Mosteiro de Carracedo, donde se prevé que finalice la marcha.

Así, Caldas continuará saldando su deuda con la historia, porque sí, antes de León, Toledo o Santiago de Compostela, Alfonso VII estuvo en Caldas. Aquí fue donde todo empezó y donde hoy hay pruebas de ello.