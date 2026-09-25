Las pozas de A Tafona mantienen el acceso gratuito hasta hacer balance del gasto

Inauguración de A Tafona GonzaloSalgado

Vecinos, vecinas y visitantes podrán seguir disfrutando del acceso a las pozas de A Tafona a coste cero. No se sabe por cuanto tiempo, pero el Concello caldense asegura que aún tiene pendiente la tramitación de un expediente para poner precio a las instalaciones.

Tras su inauguración este verano, la previsión era ofrecer un servicio gratuito para “probar” su funcionalidad, así como para analizar los gastos de las máquinas, el gas y la electricidad. En un primer momento se habló de dos meses, por lo que a partir de septiembre las pozas podrían haber requerido del pago de un entrada, pero dado que el Concello no ha hecho balance por el momento de los gastos reales de la instalación y no ha tramitado este expediente necesario para estipular un coste, las pozas seguirán siendo gratuitas.

“Hai que ver o coste das bombas e o desgaste que houbo nalgunhas delas. En función diso establecerase un prezo simbólico en todo caso”, declara el edil nacionalista, Manuel Fariña.

Además del coste, el Concello también tiene previsto anunciar una fecha para cerrar las instalaciones, ya que la idea inicial tampoco era mantener las pozas abiertas durante todo el año, “ao mellor nos meses máis duros do inverno non ten sentido que estén abertas, depende do volumen de usuarios”, apuntó en su día Fariña. Por el momento tampoco hay a la vista una fecha de cierre, pero lo más probable es que sea de cara al invierno como adelantó el edil en su día.

La instalación continúa además en el punto de mira por la polémica de sus aguas, si son o no termales y, por ende, procedentes de la Fonte da Burga.