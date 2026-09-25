Camiño Sénior viajará hasta Arcos da Condesa para conocer las campanas de Chicho Ocampo
El taller artesanal de Chicho Ocampo, en Arcos da Condesa (Caldas), continúa siendo un atractivo para los visitantes al tratarse del único espacio con un maestro fundidor activo en Galicia y con más de 300 años de historia elaborando campanas. Por todo ello, Canal Sénior y Fegaus organizan para el próximo miércoles 30 de septiembre una visita gratuita a este espacio en el marco del proyecto Camiño Sénior, una iniciativa que impulsa la Xunta de Galicia y busca acercar el patrimonio histórico, cultural y las tradiciones a la ciudadanía.
Chicho será el encargado, en este caso, de trasladar a los participantes su labor con las campanas y su valor en la historia patrimonial de Caldas, pero ya está familiarizado con este tipo de actividades. “Xa tiven outras visitas organizadas polo Concello ou polos colexios, o que pasa é que non podo atender todas porque hay que traballar”, señala. Y es que al tratarse de un taller con tanta historia ya es habitual que este espacio sea casi como un museo abierto al público.