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Diario de Arousa

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Caldas

Camiño Sénior viajará hasta Arcos da Condesa para conocer las campanas de Chicho Ocampo

Fátima Pérez
25/09/2026 20:20
Campanas de Caldas de Reis
D.A.
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El taller artesanal de Chicho Ocampo, en  Arcos da Condesa (Caldas), continúa siendo un atractivo para los visitantes al tratarse del único espacio con un maestro fundidor activo en Galicia y con más de 300 años de historia elaborando campanas. Por todo ello, Canal Sénior y Fegaus organizan para el próximo miércoles 30 de septiembre una visita gratuita a este espacio en el marco del proyecto Camiño Sénior, una iniciativa que impulsa la Xunta de Galicia y busca acercar el patrimonio histórico, cultural y las tradiciones a la ciudadanía.

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Chicho será el encargado, en este caso, de trasladar a los participantes su labor con las campanas y su valor en la historia patrimonial de Caldas, pero ya está familiarizado con este tipo de actividades. “Xa tiven outras visitas organizadas polo Concello ou polos colexios, o que pasa é que non podo atender todas porque hay que traballar”, señala. Y es que al tratarse de un taller con tanta historia ya es habitual que este espacio sea casi como un museo abierto al público. 

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