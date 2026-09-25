A juicio tras arrojar 75 gramos de heroína por la ventanilla en un control en plena AP-9

Audiencia Provincial de Pontevedra D.A.

La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 10.270 euros para un hombre al que se le incautaron más de 75 gramos de heroína y casi un gramo de cocaína en un control rutinario en plena AP-9. Al parecer el hombre, que viajaba solo, arrojó por la ventanilla del vehículo las sustancias cuando se topó con el Dispositivo de la Guardia Civil en la vía de acceso a la autopista, a la altura del peaje de Saiar (Caldas). Dado que la cocaína y la heroína se encuentran incluidas en las Listas I y IV de la Convención Única de 1961 sobre Sustancias Estupefacientes al hombre se lo acusa ahora por un presunto delito contra la salud pública.

En cuanto al valor de las sustancias se calcula que poseía más de 3.300 euros de heroína y unos 90 euros de cocaína. Además, el acusado presenta un cuadro de dependencia a estupefacientes, aunque en el momento de la intervención no haya constancia de consumo.

Por todo ello se solicita la apertura del juicio oral, que se celebrará el próximo 29 de septiembre a las 10:00 horas en la Audiencia Provincial de Pontevedra. La fiscalía pide para él cuatro años y seis meses de prisión, multa de 10.270 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago, y costas.