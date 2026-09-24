El asilo de Caldas no cerrará sus puertas el 30 de septiembre con su futuro aún en el aire

Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

Aunque el calendario señalaba el próximo 30 de septiembre como fecha en la que las monjas del asilo de Caldas cesarían en sus funciones de gestión, el Concello asegura que las propias hermanitas notificaron a usuarios y familiares su buena predisposición para negociar. Lo que significa que el asilo no cerrará el próximo miércoles día 30.

Fueron la propia congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados quienes fijaron un plazo para que el Concello asumiera la gestión del servicio ofreciendo como alternativa una empresa que ellas mismas asignaron y que, a nivel legal para el ejecutivo, no era viable. Ante esta perspectiva comenzaron las negociaciones.

Tras una solución definitiva

“Ahora están trabajando los abogados para encontrar una solución legal, pero entienden que no era viable solucionar todo antes del 30 de septiembre como se dijo. De momento se mantendrá la actividad mientras se trabaja en buscar la solución definitiva”, comunicó el alcalde caldense, Jacobo Pérez.

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El principal obstáculo de toda esta situación fueron y son los tiempos, ya que el Concello comunicó en reiteradas ocasiones sus limitaciones para sacar adelante licitaciones por falta de personal administrativo entre otras cuestiones. Ahora una nueva empresa debe asumir la gestión del centro de mayores, pero esta debe adjudicarse a través de una licitación pública ya que el edificio -o al menos una parte- es de titularidad municipal.

El asilo de Caldas lleva más de 130 años operativo y cuenta actualmente con cerca de 80 usuarios y usuarias, además de unas 40 personas trabajadoras que esperan una respuesta.