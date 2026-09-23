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Caldas

La Xunta pide “rigurosidade” y retirar la señalización si resulta que las pozas no son termales

Consideran que la instalación de A Tafona es útil y se debe conservar, pero sin engañar a la ciudadanía

Fátima Pérez
23/09/2026 20:05
Inauguración de A Tafona
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Rigurosidad. Eso es lo que exige la Xunta al Concello de Caldas ante la polémica con las pozas de A Tafona, tras conocerse que la Consellería de Industria emitió un informe advirtiendo que no otorgó ninguna autorización administrativa para “o aproveitamento lúdico das augas termais da Fonte da Burga nas instalacións da Tafona”.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, confirmó que la semana pasada se le remitió al Concello caldense un requerimiento instando a que confirmen si se hace, o no, uso del agua termal en las pozas. “Sabemos que son instalacións útiles para toda a cidadanía e que hai que conservar, pero non podemos enganar ás persoas que fan uso delas”, apuntaba Fernández durante su última visita a la villa. “Teñen que aclarar se realmente están facendo un uso termal porque o expediente de termalismo non está completo nin responderon aos nosos requerimentos e se non é termal, non podemos enganar á xente así que pedimos que retiren a sinalética”, sentenciaba el delegado.

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Más allá de la polémica que envuelve ahora a este complejo “termal”, las pozas ya dieron mucho de qué hablar en el mes de julio, cuando el teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció a bote pronto su inminente apertura tras años y años de falsas promesas por inaugurar una instalación que siempre ponía uno u otro traspiés.

Fariña en las pozas

Fariña garantiza que las pozas de A Tafona "beben" de A Burga y que no es agua "requecida"

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Las pozas abrieron, pero este informe pone ahora en jaque la gestión de su apertura, con un Fariña que asegura que ‘Entreaugas’ -nombre que se le da a las pozas- “bebe” de A Burga y no es agua “requecida”.  

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