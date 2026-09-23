El +Provincia destina 260.000 euros a ampliar la red de saneamiento en Pazo-Santa María

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra Deputacion Pontevedra

La Diputación de Pontevedra financiará al 100% las obras de ampliación de la red de saneamiento en el tramo de Pazo-Santa María. La junta del gobierno provincial aprobará mañana una aportación de 260.000 euros para sufragar esta actuación, enmarcada en el Plan +Provincia 2026-2027, que destinará a Caldas 1,4 millones de euros sumando las cuatro líneas de 2026 y la línea 1 de inversiones de 2027.

El proyecto contempla la instalación de redes separativas de saneamiento para aguas residuales y pluviales, la ampliación de la red de abastecimiento de agua potable y la reposición de los pavimentos afectados, distribuyéndose en tres tramos.

En Tivo-Pazo se renovará el pavimento y se protegerán los elementos patrimoniales de la Fonte-lavadoiro y del Cruceiro de Tivo. En Pazo-Santa María se ejecutarán los nuevos colectores, se ampliará la red de abastecimiento y se repondrá el firme, incluyendo el refuerzo de los bordes del camino. Por su parte, en Santa María se mantendrán las mismas características de las redes, pero la reposición del pavimento se limitará al ancho de las zanjas, ya que en esta zona está prevista otra actuación de la Diputación para recuperar espacios y la mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-8005.