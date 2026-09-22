Losada confirma que el Ministerio notificó a la Xunta la propuesta de una minivariante

El subdelegado del Gobierno visita los trabajos en las carreteras estatales Cedida

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, recordó en Caldas que el proyecto de la Variante queda reducido a “unha minivariante” que enlaza Tivo (N-550) con las proximidades de Veigas de Almorzar (N-640). Será por lo tanto un bypass con un diseño “amable”, que da respuesta a las alegaciones presentadas por el Concello y que permitirá sacar el tráfico del centro, algo que confirma la carta remitida por el Ministerio a la Xunta el pasado 14 de julio.

Losada aprovechó su visita a las obras de renovación del firme que está ejecutando el Ministerio en las carreteras estatales a su paso por el municipio para dar respuesta a las últimas críticas del PP caldense sobre la “inacción” del gobierno local. “Jacobo veu varias veces falar deste tema á Subdelegación do Goberno en Pontevedra e á Delegación na Coruña, dirixiuse á Demarcación de Estradas do Estado e encabezou tódalas xestións, facendo chegar a voz de Caldas de Reis aos despachos onde se toman as decisións. Grazas a ese esforzo, nun futuro próximo o centro urbano de Caldas quedará libre de todos os tráficos de paso”, apuntó Losada.

En lo que respecta a las obras en las carreteras estatales, Losada recordó que el Gobierno de España ha movilizado este año más de 3,3 millones de euros para la mejora de los firmes en Caldas, “unha inversión histórica”. Concretamente, estas intervenciones que están en ejecución forman parte del programa extraordinario de más de 11,3 millones de euros movilizado por el Ministerio en la provincia de Pontevedra para recuperar las condiciones de seguridad y circulación de la Red de Carreteras del Estado tras las fuertes lluvias de este invierno.