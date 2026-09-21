Caldas prepara la parcela que acogerá la estatua del Rey Alfonso VII

Trabajos en la parcela que acogerá la figura de Alfonso VII en Caldas

Integrantes del taller de empleo 'Os Camiños do Camiño' trabajan desde hoy para poner a punto la parcela en la que, el próximo domingo, 27 de septiembre, se colocará la estatua del Rey Alfonso VII. El acto tendrá lugar a las doce de la mañana y contará, además de con dirigentes de la Asociación Terra Calda, impulsora de esta iniciativa, con personalidades locales y provinciales así como todos los vecinos y vecinas que quieran asistir.

La estatua se situará en una parcela próxima a la entrada principal del asilo, enfocada a la calle Román López. “Entendemos que é un emprazamento axeitado e ideal para que teña a visibilidade que merece, nun espazo moi coñecido dentro do noso núcleo”, apuntó Jacobo Pérez, alcalde del municipio.

El Concello salda una “deuda histórica” al nombrar Fillo Predilecto al rey Alfonso VII Más información

El monumento, que está firmado por el escultor local Javier Touceda, tendrá una altura aproximada de tres metros, incluyendo tanto la figura como el pedestal.

"Facer xustiza"

El regidor caldense hace un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de la localidad para que participen en el acto público en el que se descubrirá la estatua este domingo ya que, indicó, servirá para “facer xustiza á que é probablemente a figura histórica máis importante do noso municipio”.

Además, quiso poner en valor el trabajo que realiza la Asociación Cultural Terra Calda para promocionar y difundir la historia de la villa. Así, indicó que la colocación de esta figura supone "o colofón" a una serie de iniciativas que la agrupación local fue haciendo durante los últimos meses con motivo de la conmemoración del 900 aniversario de la coronación de Alfonso VII como rey.

Terra Calda recauda más de 8.500 euros para instalar en la villa una escultura del rey Alfonso VII Más información

“É importante que a veciñanza, e especialmente as novas xeracións, teñan constancia das orixes e o vínculo co noso pobo dun dos monarcas máis importantes da historia do noso país”, recalcó o alcalde.

Conocido como 'El Empreador'. Alfonso VII nació en Caldas en el año 1105 y fue coronado como rey de España en 1126.