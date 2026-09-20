Rescatan en Caldas a una mujer que quedó atrapada entre dos rocas del río Umia

Un momento de la intervención Cedida

Una mujer sufrió daños en una pierna y en la cadera tras caer en Caldas, en la ruta de la Cascada de Segade, y quedar atrapada entre dos rocas. Hasta la zona se desplazaron la Policía Local del municipio, los Bomberos de Vilagarcía, Protección Civil de Cuntis y de otros puntos de la comarca, la Guardia Civil y Urxencias Médicas 061.

Un amplio dispositivo que se hizo necesario ante la complejidad del operativo. La mujer se precipitó al río mientras hacía la ruta a su paso por la parroquia de San Andrés de César y su pierna se quedó atrapada entre las rocas.

El camino era tan estrecho que no cabía un vehículo de emergencias, por lo que los efectivos tuvieron que bajar con una camilla, con extrema precaución por tratarse de un lugar de difícil acceso. Fue a las 11 horas cuando el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibió el aviso de que una mujer había caído en las inmediaciones de los molinos.

La víctima es una turista de otro país, que fue sacada en camilla de la zona tras liberar la pierna y que presentaba fracturas en tobillo y cadera. Una vez en la zona de la Cascada de Segade, fue atendida por los sanitarios del 061 y, posteriormente, trasladada al Hospital en ambulancia.