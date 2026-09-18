Piden más de cuatro años de prisión para una caldense que portaba 40 gramos de cocaína

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 13.397 euros, para una mujer de Caldas a la que se le incautaron más de 40 gramos de cocaína cuyo valor asciende hasta los 4.235 euros.

Los hechos se remontan al año 2023 cuando un grupo de agentes de la Guardia Civil le dio el auto a la acusada en la carretera N-550, a la altura de la localidad de Portas. Tras el registro del vehículo, los agentes incautaron una tableta de 40,012 gramos de cocaína con una riqueza del 79,55%, así como 376,49 euros que se consideran producto de su actividad ilícita de venta de estupefacientes.

Registro de su vivienda

Tras esta intervención se llevó a cabo también el registro de su vivienda en Caldas de Reis, donde se incautaron otras 16 bolsas de este sólido blanco (1,781 gramos de cocaína) y 230 euros en efectivo. Además, también se encontraron efectos empleados para la venta de estas sustancias tales como una báscula de precisión para el pesaje y 25 bolsitas de envasado al vacío para su distribución.

La cocaína se encuentra incluida en las Listas I y IV de la Convención Única de 1961 sobre Sustancias Estupefacientes y, por lo tanto, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública tal y como determina la Fiscalía.

La caldense, que cuenta con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se enfrentará ahora a un juicio oral el próximo 24 de septiembre a las 10:30 horas en la Audiencia Provincial de Pontevedra.