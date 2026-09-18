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Caldas

El PP insiste en que el proyecto de la Variante continúa vigente y exige la acción del gobierno

Fátima Pérez
18/09/2026 16:46
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Mónica Ferreirós
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El PP de Caldas insiste en que el proyecto de la Variante Oeste, perjudicial para los vecinos y para el territorio, continúa vigente y todavía no figura como cancelado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), seis meses después de que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, anunciara esta decisión del Ministerio de Transportes.

“A única realidade é que medio ano despois deste anuncio e de que o Parlamento de Galicia pedise a retirada do estudo informativo, este documento segue vivo”, asegura el portavoz municipal, Fernando Pérez.Los populares aseguran que esta semana el alcalde, Jacobo Pérez, retomó el asunto intentando implicar “falsamente” a la Xunta, cuando, insisten, “non ten competencias nunha obra que é exclusivamente do Estado”.

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Por ello, le pidieron al alcalde que se retracte y pida disculpas después de afirmar que la Consellería de Planificación de Infraestructuras recibió una carta el pasado 14 de julio en la que se le informaba de que se pretendía reformular el proyecto y hacer una mini-variante, cuando en realidad la carta fue enviada al Parlamento de Galicia en respuesta al acuerdo del pasado 10 de marzo, con la abstención del PSOE.

Insisten ahora en que lo que tiene que hacer el gobierno es pedirle al Ministro que cumpla con Caldas, cancele el proyecto y comience de inmediato con otra propuesta válida.  

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