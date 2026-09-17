La estatua del Rey Alfonso VII se erguirá frente al asilo de Caldas el 27 de septiembre

Recreación de la imagen de Alfonso VII Cedida

Caldas cuenta los días para colocar su ansiada estatua en honor al rey Alfonso VII en el centro de la villa. Será el próximo domingo 27 de septiembre a las 12:00 horas en el jardín situado frente a la residencia de ancianos.

Esta imagen se alzará gracias a una iniciativa que propuso la Asociación Cultural Terra Calda con motivo del 900 aniversario de la coronación de este personaje histórico y, desde el mes de junio, Fillo Predilecto del Concello. Para su elaboración, y lo que será su instalación en el pedestal, fue necesario llevar a cabo una campaña de crowdfunding cuyo objetivo era alcanzar los 9.000 euros para sufragar todos los gastos previstos.

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En cuanto a su elaboración, la figura de granito, de 1,90 metros, fue tallada por Javier Touceda, un cantero caldense de la parroquia de San Andrés.

Terra Calda estrena web

Por su parte, Terra Calda continúa creciendo y avanzando en su propósito de revalorizar, proteger y divulgar el patrimonio cultural y natural de Caldas estrenando una web con toda la información sobre sus actividades. Tras iniciar su proyecto en enero de 2025, a comienzos de este año la entidad puso sobre la mesa sus propósitos, entre ellos el de crear una página web que ofrece ahora hemeroteca, biblioteca, un museo virtual, así como la posibilidad de asociarse.

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La intención es ampliar progresivamente contenidos con la aportación de los usuarios y usuarias, de manera que, colectivamente, se contribuya a la creación de un proyecto atractivo y dinámico.