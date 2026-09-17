Caldas retira la emblemática figura de la peregrina de la calle Real para su reparación 

La figura de la peregrina que señala el camino en la calle Real Cedida

Caldas retira temporalmente la emblemática figura de la peregrina que señala el camino en la calle Real. Al parecer la base que sostiene la escultura se encontraba muy deteriorada por el paso del tiempo y por ello el Concello optó por retirarla para poder repararla. “O paso do tempo desta figura totalmente natural e artesá, realizada motoserra en man, fixo que a base que a sustenta precise dunha actuación de reparación que non podía esperar máis”, apuntaba el alcalde, Jacobo Pérez.

Se trata además de una de las figuras más fotografiadas del casco urbano al situarse en pleno paso del Camino de Santiago. Desde el Concello insisten en que “moi pronto volverá a guiar cara a Catedral aos milleiros de peregrinos que transcorren polas nosas rúas”.