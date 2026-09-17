Caldas instala un semáforo para reducir las retenciones de tráfico en Campo da Torre

El alcalde durante su visita a las obras en Campo da Torre Cedida

Tras visitar el avance de las obras que se están ejecutando desde el pasado mes de abril en Campo da Torre, el Concello de Caldas anuncia la instalación de un semáforo en rúa das Silgadas para que los vehículos puedan acceder a San Roque. Esta decisión se toma para aliviar las retenciones de tráfico que se están generando en Juan Fuentes Echevarría, sobre todo en dirección al casco urbano.

Además, también comunican que por las mañanas y hasta las 15:00 horas también se podrá transitar con vehículos por la rúa Palmeiras.

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Esta actuación supera los 760.000 euros, de los que la administración acerca unos 200.000 aproximadamente y la parte restante procede de los fondos del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. En cuanto al plazo de ejecución, el proyecto contempla siete meses pero la intención es poder realizar los trabajos en seis meses para garantizar que no se pierdan los fondos de la Diputación.

“As redes de fecais e de abastecemento están instaladas e agora mesmo estanse a instalar as de subministro eléctrico e telecomunicacións”, apuntó el alcalde, Jacobo Pérez, tras su visita. Ahora una vez completada esta etapa de actuación, ya se podrá empezar a colocar el nuevo empedrado en la zona.