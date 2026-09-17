Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas instala un semáforo para reducir las retenciones de tráfico en Campo da Torre

Fátima Pérez
17/09/2026 21:03
El alcalde durante su visita a las obras en Campo da Torre
El alcalde durante su visita a las obras en Campo da Torre
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Tras visitar el avance de las obras que se están ejecutando desde el pasado mes de abril en Campo da Torre, el Concello de Caldas anuncia la instalación de un semáforo en rúa das Silgadas para que los vehículos puedan acceder a San Roque. Esta decisión se  toma para aliviar las retenciones de tráfico que se están generando en Juan Fuentes Echevarría, sobre todo en dirección al casco urbano.

Además, también comunican que por las mañanas y hasta las 15:00 horas también se podrá transitar con vehículos por la rúa Palmeiras.

El alcalde, Jacobo Pérez, en el entorno de Campo da Torre

Arrancan las obras en Campo da Torre

Más información

Esta actuación supera los 760.000 euros, de los que la administración acerca unos 200.000 aproximadamente y la parte restante procede de los fondos del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra. En cuanto al plazo de ejecución, el proyecto contempla siete meses pero la intención es poder realizar los trabajos en seis meses para garantizar que no se pierdan los fondos de la Diputación.

“As redes de fecais e de abastecemento están instaladas e agora mesmo estanse a instalar as de subministro eléctrico e telecomunicacións”, apuntó el alcalde, Jacobo Pérez, tras su visita. Ahora una vez completada esta etapa de actuación, ya se podrá empezar a colocar el nuevo empedrado en la zona. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620