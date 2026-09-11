El PP advierte de que el bipartito de Caldas será el "responsable" ante cualquier incidente en A Tafona
Acusa a nacionalistas y socialistas de "saltarse a normativa cada dous por tres"
El PP de Caldas acusa al gobierno bipartito, de PSOE y BNG, de estar “salándose a normativa cada dous por tres”, al hilo del informe de Industria en el que se señala que no dio autorización para el uso termal de las pozas de A Tafona.
Apunta la portavoz conservadora, Sara Martínez, que “desde a Consellería recálcase que o permiso para as obras non é ningún título habilitante para o uso lúdico das augas, que esixe dun procedemento rigoroso para garantir a seguridade dos usuarios e para preservar os acuíferos que alimentan os mananciais e as captacións da chamada Fonte da Burga”.
Por ello, se pregunta si el ejecutivo “pretendía abrir as pozas sen permiso, tal e como fixo, xa non era necesario nin que presentaran a solicitude ante Industria, pero tiraron para adiante ilegalmente porque lles está fervendo chegar sen os deberes feitos ás eleccións e co pobo totalmente abandonado”. Asimismo, señala que ell área también abrió “sen permiso de Sanidade, posto que esta consellería recibiu a solicitude o pasado 13 de xullo” y advierte de que es un procedimiento que “non se fai por amolar, senón por garantir un uso apropiado das augas”. Recuerda al gobierno que, más allá de posibles consecuencias legales, “son os exclusivos responsables” ante incidentes