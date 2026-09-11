Caldas instalará una pasarela en el Bermaña para unir A Tafona con la rúa Sardanela

La previsión es que en las próximas semanas comiencen los trabajos Cedida

El río Bermaña contará con una nueva pasarela en los próximos meses. Se trata de un proyecto que impulsa el gobierno local para unir A Tafona con la rúa Sardanela dentro de su hoja de ruta de mejora y mantenimiento de la villa caldense.

La previsión es que en las próximas semanas comiencen los trabajos para instalar esta nueva estructura que pretende resolver un problema ligado al elevado tránsito peatonal en esta zona próxima al Fogar do Maior, inaugurado hace menos de un año como una de las grandes apuestas de este mandato.

“Con esta pasarela o que facemos é facilitar o desprazamento a pé de usuarios e usuarias das instalacións, así como ao resto de veciñanza e de visitantes, dunha maneira moito máis áxil e segura”, indicó el alcalde caldense, Jacobo Pérez.

Lo que se consigue con este nuevo paso es que los peatones ya no tengan que caminar por el tramo de la carretera N-640 que va desde el final de la calle Juan Fuentes hasta A Tafona, donde la acera es más estrecha.

La obra será ejecutada por la empresa Umia Metal y el presupuesto asciende a algo más de 20.000 euros, que se financian a través de fondos gestionados mediante el Programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El plazo de ejecución de la obra es de tres meses, por lo que, si no se produce ningún imprevisto, la pasarela estará operativa a principios de 2027.

El proyecto contempla el diseño de la nueva pasarela como una estructura metálica ligera, adaptada para el acceso exclusivo de peatones. Será una infraestructura funcional, adaptada también a las características singulares del entorno, de forma que se facilite su integración de manera armónica, al tiempo que se cumple con el objetivo de reforzar la seguridad peatonal en la villa termal.