Fariña desvela que el Balneario Dávila solicitó al Concello el cierre de las pozas de A Tafona

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, en las Pozas da Tafona Cedida

El teniente de alcalde de Caldas y concejal de Turismo, Manuel Fariña, desveló el interés del Balneario Dávila en pedir el cierre de las pozas de A Tafona. Así lo solicitó en agosto al propio Concello e “iniciou tamén unha ofensiva na Xunta”.

El nacionalista, que incide en que ‘Entreaugas’ bebe de la fuente de A Burga y cuenta con todos los permisos sanitarios, esta información “deixa ao descuberto o que realmente hai detrás” de la ofensiva y acusa al Partido Popular de “asumir como propio o discurso e os intereses de quen quere impedir que a veciñanza poida bañarse gratuitamente nunha auga que forma parte do patrimonio de Caldas”. Por ello, considera necesario defender el aprovechamiento público de las aguas de A Burga, determinada por una sentencia que dan dos tercios al Concello y uno al establecimiento privado.

El concejal señala que ‘Entreaugas’ no nació para competir con el balneario ni para sustituir una actividad privada. “Son modelos públicos diferentes. Un balenario ofrece uns servizos e unha experiencia empresarial determinada”, mientras que las pozas de A Tafona permiten “que a xente poida acceder e bañarse de maneira pública e gratuíta nas augas da Burga”, por lo que está en la voluntad del BNG realizar los trámites para que el recinto permanezca abierto “con todas as garantías”.