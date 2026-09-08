Fariña garantiza que las pozas de A Tafona "beben" de A Burga y que no es agua "requecida"

Fariña en las pozas Concello

El concejal de Turismo de Caldas, Manuel Fariña, responde al PP que el recinto de A Tafona se llenan con agua de la fuente de A Bruga y no “requecida”, ya que no tienen maquinaria para ello. El nacionalista reivindica que, tras años de “atrancos”, este espacio se puso en marcha durante su mandato y se pregunta si las críticas de los conservadores se deben a que “o que lles molesta é que realmente deramos cumprido o que prometemos”.

El teniente de alcalde se muestra confiado sobre las garantías del recinto, pese al informe de Industria que señala que “non constan” permisos de su departamento. A este respecto, Fariña señala que “coa celeridade coa que o goberno do PP actúa cando se trata de abrir espedientes, multar ou sancionar ao Concello de Caldas, se houbese unha irregularidade que impedise a apertura, as pozas xa estarían clausuradas”..

Una polémica "artificial"

El concejal explica que las pozas (excepto la de agua fría, que es de la traída), se llenan directamente con agua de la Burga, “cuxas propiedades son de sobra coñecidas” y que cumplen con la normativa sanitaria aplicable. “Non hai maquinaria para requentar a auga. Ningunha. Calquera persoa pode comprobalo simplemente vendo as instalacións”, señala Fariña. El edil destaca que el proyecto ‘Entreaugas’ costó mucho tiempo poder sacarlo adelante y considera “especialmente positivo” que las instalaciones estén ahora en funcionamiento. “Eu pelexei para que así fose, para que se abrisen e estivesen ao servizo da xente. Cal é a dúbida? A auga chega da Burga, cumpre coa normativa sanitaria”, concluye el concejal nacionalista, que acusa al PP de crear “unha polémica artificial”. Eso sí, no menciona el informe de la Dirección Xeral de Minas, dependiente de la Consellería de Industria, que dice que no dio autorización para el uso termal en el recinto de A Tafona.