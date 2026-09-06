Caldas agilizó en agosto la tramitación de varios proyectos clave

Uno de los lugares donde se actuó Concello

El Concello de Caldas aprovechó el mes de agosto para licitar varios proyectos clave para el municipio, así como para agilizar las obras de limpieza y mantenimiento, según explican desde el gobierno local. "A pesares de que habitualmente é un mes no que a actividade decae, nós pisamos o acelerador para seguir facendo realidade accións encamiñadas a mellorar o municipio e a calidade de vida d nosa veciñanza", explica el alcalde, Jacobo Pérez.

Durante estas semanas, se sacaron a licitación y se adjudicaron varias obras. Además, trabajos ya en marcha, como la mejora del Camiño de San Martiño de Arcos da Condesa, experimentaron un avance muy importante.

Una de las tramitaciones agilizadas fue la licitación de un proyecto muy importante para la parroquia de San Clemente, con el objetivo de garantizar un saneamiento de primera. Es la primera fase de la obra de Baltar (Faramontáns), que incluye la dotación de la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais, además de una renovación completa de la red. El Concello ya abrió el plazo de presentación de ofertas para que las empresas que estén interesadas en asumir esta actuación puedan presentar sus propuestas.

El periodo permanecerá operativo hasta el 23 de septiembre (incluido). La inversión superará los 500.000 euros, con financiación a cargo del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Mantenimiento en los colegios

En el mes de agosto también se produjo la adjudicación para la dotación de la nueva pasarela del río Bermaña, entre la explanada de A Tafona y la Rúa Sardenela, que servirá para mejorar la movilidad y el entorno fluvial urbano. Está previsto que comiencen las tareas proximamente.

Jacobo Pérez también destaca el avance de otras obras de calado, como la mejora del Camiño de San Martiño, en Arcos da Condesa, una actuación muy demandada. Incluye la renovación del pavimento y la dotación de una red de pluviales, con un presupuesto de 90.000 euros.

El Concello anuncia que también está a punto de ponerse en marcha la nueva depuradora de Carracedo, que dará servicio a más de medio millar de personas. Pérez Gulín explica que habrá una campaña de información entre residentes para explicarles cuándo podrán conectarse a la nueva red y para resolver cualquier duda. Con la vista puesta también en el comienzo del curso escolar, que será el miércoles, el Concello procedió a completar las tareas de mantenimiento y reparación en los centros del municipio.

Todas estas actuaciones, explican fuentes municipales, se añaden a los trabajos diarios en materia de limpieza. Al mismo tiempo, el alcalde continúa manteniendo reuniones con la ciudadanía caldense para conocer, de primera mano, las necesidades.

"Estamos moi satisfeitos co ritmo que fomos quen de manter durante o mes de agosto e imos continuar traballando nesa liña o resto do ano", dijo Pérez Gulín, que añadió que "a nosa filosofía é a de traballar e demostrar avances, sen desaparecer do mapa en agosto nin sobreactuar".