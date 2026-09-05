Un incendio deja inoperativa la subestación eléctrica de Tivo, en Caldas

Incendio en la subestacion de Caldas Mónica Ferreirós

Un incendio afectó a la subestación eléctrica de Tivo, en Caldas de Reis, movilizó esta tarde a los servicios de emergencia. Ocurrió alrededor de las 15:25 horas, cuando un particular avisó de una explosión y posterior fuego. El incendio se originó en uno de los tres transformadores con los que cuenta la terminal caldense. El Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia movilizó al Consorcio Provincial de Bombeiros- acudiendo tanto los de parque de Ribadumia como los de Vilagarcía- y a Protección Civil de Cuntis y Portas, así como a la Policía Local de Caldas y a la Guardia Civil del municipio.

Hasta el lugar también se desplazó el alcalde, Jacobo Pérez, que avisó de la situación a uno de los responsables de la empresa, que explicó que afectó a uno de los tres transformadores que hay, pero no al resto, y que el objetivo era simplemente evitar que se extienda, labores en las que se implicaron los servicios de extinción, con el fuego controlado pronto y sin afectación a núcleos de viviendas

Algunos testigos explican que el fuego comenzó tras escucharse la explosión, que causó un gran impacto entre las personas residentes en Arcos da Condesa. Por su parte, desde Fenosa, empresa titular de la subestación, explicaron que la avería comenzó en un transformador de la subestación, sin que afectase al suministro eléctrico. La rápida intervención de los servicios de emergencia y de extinción de incendios hizo que la emergencia no fuera a más, que no hubiera afectación personal ni fuese necesario desalojar núcleos cercanos de viviendas. Eso sí, como consecuencia del incendio el transformador en el que se originó quedó totalmente calcinado, por lo que la subestación está ahora mismo inoperativa. Los Bomberos explican que el fuego tardó en extinguirse unas tres horas por la elevada temperatura que alcanzó el aceite