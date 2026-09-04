Industria emitió un informe en el que advierte de que no autorizó el uso termal en A Tafona

Manuel Fariña el día en el que se inauguraron las pozas Gonzalo Salgado

La Consellería de Industria, a través de la Dirección Xeral de Minas, emitió en julio un informe en el que advierte de que no otorgó ninguna autorización administrativa para “o aproveitamento lúdico das augas termais da Fonte da Burga nas instalacións da Tafona”.

El departamento autonómico que dirige María Jesús Lorenzana apunta en este documento, datado 29 días después de la apertura de las pozas, que dicha autorización estaría regulada precisamente por la Lei 8/2019, que aborda el aprovechamiento de las aguas termales en la comunidad de Galicia.

Además, las autorizaciones concedidas por Industria, señalan en dicho informe, “para a execución de determinadas obras no interior do perímetro de protección non habilitan para o aproveitamento lúdico ou termal das augas”. Este informe- fue emitido a raíz de una solicitud, cuyo origen se desconoce- consta en el Concello de Caldas, aunque el teniente de alcalde, Manuel Fariña, promotor de esta actuación, señalaba ayer que desconocía su contenido.

“Todo o anterior se entende sen prexuízo das autorizacións, comunicacións ou outros títulos habilitantes que, no seu caso, resulten esixibles no ámbito das competencias doutros órganos administrativos”, señala el informe de la Consellería de Industria firmado el 30 de julio en Pontevedra.

En este documento, se hace referencia a las competencias del departamento territorial de la Consellería para conceder dichas autorizaciones que, en este caso, no se otorgaron al Concello de Caldas para los usos que actualmente tienen las pozas de A Tafona, que ayer mismo seguían en funcionamiento.

“Tería que velo e analizalo”, dijo ayer el concejal de Turismo caldense al ser preguntado sobre el informe de la Consellería de Industria. En todo caso, Fariña destaca que las instalaciones de A Tafona “tiveron unha inspección de Sanidade e dixeron que estaba todo ok”.

Cuestión de competencias

A la pregunta de si, en concreto, contaban las pozas con el permiso de Industria, el edil del BNG aseguró que “eu non coñezo agora mesmo as autorizacións que hai ou as que deixa de haber, ou as que son necesarias, pero ata o que eu teño entendido está todo en marcha e todo correctamente tramitado”.

Precisamente en ese “ou as que son necesarias” estaría la clave de la cuestión. Y es que el Concello de Caldas cuenta con el derecho de explotación de un tercio agua de la Fonte da Burga, mientras que el resto correspondería al Balneario próximo.

El quid de la cuestión sería si ese tercio llegaría para llenar las pozas de aguas termales cada cuatro horas. La Consellería de Industria ya había asegurado antes de la apertura del recinto que estas aguas no gozarían de la certificación de mineromedicinal, algo que el propio Fariña tachó en su día de “un tema de lexislación”. “Non podemos dicir polo de agora que sexa unha instalación con augas mineromedicinais, pero a auga que usamos si procede da Burga”, aseguró Fariña el día de la inauguración de las esperadas pozas.

"Van seguir funcionando"

En cualquier caso, parece haber discrepancia entre el concejal y la Consellería de Industria sobre si a esta última le compete la autorización para el aprovechamiento lúdico de las aguas termales de la fuente de A Burga. Lo que sí garantiza el edil Manuel Fariña es que “as instalacións están funcionando e van seguir funcionando con total normalidade”.

Las pozas de A Tafona abrieron al público el 1 de julio de este año, poniendo fin a más de catorce años de espera y de conflicto. El espacio nació con la marca de ‘Entreaugas’ para rendir homenaje al lugar en el que están ubicadas- donde se juntan el Umia y el río Bermaña- y cuentan con un horario de tarde, para realizar el mantenimiento por la mañana.

Son un total de cinco pozas- de diversos tamaños- de agua procedente de la fuente de A Burga. Ya por entonces explicaban desde el Concello que la de A Tafona estaría a unos 25 grados y que también habría una poza para realizar los contrastes con agua fría, como es habitual en este tipo de complejos. Además, el edil explicaba entonces que el Concello había presentado ante la Xunta un expediente para poder considerar estas aguas mineromedicinales, algo que por el momento no han conseguido.

En cuanto al presupuesto final de la obra, tampoco se compartió desde el Concello la cifra exacta a valorar desde el inicio de estos trabajos, que se prolongaron durante bastante tiempo. La idea de este complejo se empezó a fraguar en 2012, con el socialista Juan Manuel Rey como alcalde, pero sufrieron obstáculos. Con su llegada al Concello, el nacionalista Manuel Fariña se puso como objetivo, y así lo anunció en numerosas ocasiones, llevar a cabo esta propuesta e inaugurar las pozas de A Tafona.