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Caldas

Caldas acoge una original ‘Búsqueda do tesouro’ por la comarca con coches clásicos

Fátima Frieiro
02/09/2026 17:05
Una concentración anterior de coches clásicos en Caldas
Una concentración anterior de coches clásicos en Caldas
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Caldas acogerá este sábado una original ‘Búsqueda do tesouro’ con coches clásicos anteriores a 1995, una propuesta que combinará automovilismo, aventura y conocimiento del territorio y que recorrerá las diferentes parroquias de la localidad. La actividad llega a la villa termal procedente de Moraña y propone a las personas participantes una jornada diferente al volante de vehículos clásicos siguiendo rutas secretas y resolviendo pruebas y enigmas.

La actividad es una auténtica “aventura sobre rodas na que poñer a proba o enxeño, orientación e traballo en equipo. Consiste en recibir preguntas e pistas que te levarán a diferentes ubicacións. Alí terás que atopar respostas, superar probas e resolver retos para seguir avanzando. Todo isto co teu coche e equipo”.

La salida será desde la Praza do Camiño. Las personas participantes iniciará el recorrido dividido en dos sectores en los que deberán superar diferentes pruebas. La jornada empezará con la verificación de vehículos a las 13:30 horas. La salida está prevista para las 15 horas.

El primer sector llevará loscoches hasta Saiar, en donde habrá pruebas como la destreza con el trompo, el aro o la petanca. Tras la merienda se iniciará el segundo sector con nuevas actividades en el parque de baloncesto para seguir hasta el campo de fútbol de Baltar con varias pruebas. La idea la organizan la Concellería de Cultura y el club Vehículos Clásicos do Carneiro.

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