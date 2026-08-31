Caldas y la Xunta limpiarán el Umia para prevenir inundaciones en los meses de lluvia

Visita al río Umia a su paso por Caldas Cedida

Caldas llevará a cabo trabajos de limpieza en las próximas semanas en el tramo del río Umia que pasa por el casco urbano. Así lo anunció el alcalde, Jacobo Pérez, durante una visita del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, a las inmediaciones del manantial. El regidor considera fundamentales estas actuaciones para garantizar el buen estado del Umia y para prevenir las inundaciones que azotaron este invierno la villa.

La administración autonómica, por su parte, se hará cargo de ampliar esta limpieza fuera del núcleo urbano con una inversión de más 72.000 euros. Concretamente se actuará en tres zonas correspondientes al río Umia, al río Bermaña y al rego Marán. Entre los trabajos previstos se encuentra la retirada de árboles caídos y de biomasa acumulada que pueda dificultar la circulación del agua, así como acondicionamiento de los accesos al curso fluvial.

En cuanto a la limpieza en el casco urbano, el regidor caldense estima que las labores arranquen este mes de septiembre y se prolonguen unos 15 días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Esta actuación servirá por tanto para paliar las inundaciones y acumulaciones de agua que se registran en las inmediaciones del Umia a su paso por el centro, y que se hicieron especialmente visibles en lugares como A Tafona este pasado invierno.