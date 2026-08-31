Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas y la Xunta limpiarán el Umia para prevenir inundaciones en los meses de lluvia

Fátima Pérez
31/08/2026 15:09
Visita al río Umia a su paso por Caldas
Visita al río Umia a su paso por Caldas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Caldas llevará a cabo trabajos de limpieza en las próximas semanas en el tramo del río Umia que pasa por el casco urbano. Así lo anunció el alcalde, Jacobo Pérez, durante una visita del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, a las inmediaciones del manantial. El regidor considera fundamentales estas actuaciones para garantizar el buen estado del Umia y para prevenir las inundaciones que azotaron este invierno la villa. 

La administración autonómica, por su parte, se hará cargo de ampliar esta limpieza fuera del núcleo urbano con una inversión de más 72.000 euros. Concretamente se actuará en tres zonas correspondientes al río Umia, al río Bermaña y al rego Marán. Entre los trabajos previstos se encuentra la retirada de árboles caídos y de biomasa acumulada que pueda dificultar la circulación del agua, así como acondicionamiento de los accesos al curso fluvial. 

En cuanto a la limpieza en el casco urbano, el regidor caldense estima que las labores arranquen este mes de septiembre y se prolonguen unos 15 días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 

Esta actuación servirá por tanto para paliar las inundaciones y acumulaciones de agua que se registran en las inmediaciones del Umia a su paso por el centro, y que se hicieron especialmente visibles en lugares como A Tafona este pasado invierno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620