Mª Ángeles González | “Cantar me ayuda a desconectar; pego cuatro berridos y suelto tensión”

María de los Ángeles González es la presidenta de la Coral Polifónica de Caldas de Reis. Entró en ella en el año 2014 para cantar, pero “por una encerrona”, cuenta entre risas, acabó presidiéndola y hoy nos cuenta cómo funciona.

¿Cuántas personas forman la Coral y qué perfil tienen?

Ahora tenemos unas 30 personas. La media de edad en este tipo de cosas es alta, pero el grupo es mixto: en algunos momentos hay más hombres que mujeres y en otros, al revés.

¿Por qué los jóvenes no se acercan a este tipo de formaciones?

No sé... Lo asocian con gente mayor y canciones antiguas.

Aclárenos entonces, ¿qué repertorio tienen?

Muy variado. Puede haber desde un Ave Maria a Cantares, de Serrat. Utilizamos música popular, música sacra, pero también actual. De hecho, se están haciendo muy buenas versiones para polifonía de canciones actuales.

¿Como cuál, por ejemplo?

Esta semana me enseñaron la de Chanel que fue a Eurovisión, versionada a polifonía.

¿Dónde actúan?

Tenemos tres citas ineludibles: un concierto en Semana Santa, de música sacra; el concierto en honor a San Roque, que también es patrón de Caldas y que se realiza en la iglesia parroquial de Santo Tomás Becket, y en Navidad. Después, durante el año, hacemos otras que varían.

¿Cuánto ensayan?

Una o dos veces a la semana, un par de horas. Depende de cómo vayamos con el repertorio, ensayamos por cuerdas o juntos.

Habrá repertorio complicado...

Claro. Puede haber alguna canción que se te atraviese, pero se acaban sacando todas. A veces te gustan más o menos y le pones más o menos empeño.

¿Es necesario saber leer partituras para entrar a la Coral?

Es lo ideal, pero no es imprescindible. Yo no sé leer partituras. Ahora mismo hay muchos métodos y los directores se adaptan. La nuestra nos graba la música que tenemos que cantar, según nuestra cuerda, y vamos memorizando la partitura. Pero siempre acabas aprendiendo cosas. Sabes que si las notas van hacia arriba es que sube la tonalidad (ríe).

¿Por qué entró en la Coral?

Mi abuela era muy cantarina y yo siempre llevé la vena de cantar también. De hecho, de pequeña estuve en un coro parroquial. Durante la adolescencia lo dejé y un día, escuchando la Coral, pensé: “me gustaría hacer esto”. Les pregunté si podía entrar y me dijeron que por supuesto.

¿Qué es lo más difícil?

Tienes que tener tiempo para trabajar la canción en casa, porque el ensayo no es para aprender, es para que te corrijan los fallos.

¿Hacen alguna prueba de voz?

La prueba que te hacen es para saber a qué cuerda perteneces, según el tono de voz que tengas. Una contralto no puede llegar a donde una soprano, porque le queda muy alto, y una soprano no puede llegar tan bajo como una contralto. No hay que tener ninguna característica especial.

Hablando de tipos de voces, ¿alguna escasea más?

En la Coral siempre hace falta de todo. Las sopranos no es que seamos más numerosas, es que se nos oye más. Sin embargo, sin contraltos, la melodía no tiene la calidad que debe.

¿Cómo pasó de ser cantante de ka Coral a ser su presidenta?

Fue un atraco a mano armada (ríe). Las asociaciones se han tenido que actualizar a marchas forzadas, porque ahora todo tiene que ser digital. En el momento que el presidente anterior, por motivos familiares, tuvo que dejar la presidencia, todo el mundo tenía miedo al tema burocrático. Fue una encerrona porque, sin presentarme, todos mis compañeros me votaron y no me quedó más remedio que asumirlo. Tenemos un equipo magnífico, muy unido. Somos una familia y da gusto trabajar con todos.

¿Cuidan especialmente la voz?

No lo hacemos, pero nos riñen los directores. Esto de salir de cantar en invierno e ir sin tapar la boca... Las cuerdas vocales son un músculo y hay que estirarlo y calentarlo. Nos dicen, por ejemplo, que no tomemos caramelos de menta antes de cantar, porque contraen las cuerdas, y a nosotros nos encanta tomarlos para aclarar la voz. También hay problema si tenemos que tomar antiinflamatorios, porque no te dejan calentar las cuerdas lo que deben... Pero bueno, tampoco cantamos en la Ópera de Viena.

Si alguien entra en la Coral de Caldas, ¿qué se va a encontrar?

Somos un grupo muy bien avenido, hay bastante humor, hacemos nuestras correspondientes excursiones, cenas, comidas... ¡No solamente es cantar! Aunque siempre acabamos cantando. Además, estamos abiertos a los cantores y sus parejas.

¿Acaban cantando las parejas?

Sí. Tenemos algún matrimonio en el que uno empezó acompañando y acabó cantando.

¿Alguna vez se equivocan?

Somos muy críticos cuando acabamos. Siempre empezamos: “entré mal aquí”, “hice mal esto”, o entre nosotros nos corregimos. Hay fallos, pero intentamos que todo salga bien.

¿Alguna actuación que recuerde con especial cariño?

Tengo una gran predilección por las actuaciones que hacemos con otros grupos musicales del pueblo. Todos los años cantamos con la Banda de Música en su concierto de Navidad y me parece que eso es hacer pueblo.

¿Usted canta también fuera, por ejemplo en la ducha?

Canto muchísimo. Si mi coche hablara... Me encanta cantar. Si hay cuatro cantando me uno yo también. Por mi trabajo tengo una vida estresante y cuando una semana no puedo ensayar lo echo mucho de menos, porque me sirve para desconectar. Voy para allí, pego cuatro berridos y desahogo la tensión.