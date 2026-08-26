Pérez confía en alcanzar un acuerdo con las monjas del asilo antes del 30 de septiembre

Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, no descarta llegar a un pacto con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados antes del próximo 30 de septiembre, fecha en la que, presuntamente, las monjas cuentan con dejar el asilo si el Concello no contrata a una nueva empresa para hacerse cargo del servicio.

Fue a finales del mes de julio cuando la congregación lanzó este ‘ultimatum’ al gobierno local, pero poniendo sobre la mesa el nombre de una empresa privada que se encargaría de asumir la dirección para no dejar en la calle a usuarios y trabajadores del centro, algo que la administración descartó desde el primer momento al no poder contratar a una empresa sin una licitación pública de por medio.

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Tras este anuncio, a principios de agosto el abogado del Concello se reunió con el representante legal de la congregación para iniciar las negociaciones y conocer más detalles del proceso. Por el momento el regidor asegura que aún no hay una resolución clara del conflicto, pero cree que se podrá alcanzar un acuerdo antes del 30 de septiembre para ganar margen y adjudicar a una empresa de forma legal que se haga cargo del asilo. “No puedo tener la certeza, pero creo que sí están en disposición de colaborar y de que la cosa llegue a buen puerto”, apunta Pérez.

Reunión con los trabajadores

En medio de todo este pleito legal, el Concello se reunió esta tarde con los y las trabajadoras de la residencia de mayores para trasladarles “desde una visión legal, no política” todos los detalles sobre la situación actual del conflicto. “Se les comentó que no es técnicamente viable o legalmente viable la contratación de la empresa que propone la congregación, porque hablamos de un edificio público y por ley no podemos darlo a dedo”, explica el regidor caldense.

Continúa la negociación

Al parecer la previsión es que la próxima semana se pueda celebrar un nuevo encuentro entre la administración local y las Hermanitas para tratar de establecer los tiempos y los periodos necesarios que marca la ley, ya que insisten en que sacar adelante una licitación requiere de unos plazos que difícilmente se pueden aligerar.

Subrogación de contrato

Pérez también traslada un mensaje de calma a los cerca de 40 trabajadores y trabajadores del asilo, ya que asegura que una vez que se saque a licitación el servicio se hará con subrogación de contrato, es decir, la empresa deberá hacerse cargo del personal actual y mantener sus condiciones. Por su parte, las familias de los cerca de 80 usuarios continúan también a la espera de una respuesta.