Caldas organiza una jornada familiar sobre igualdad en el tiempo libre

Imagen de archivo de una actividad en la ludoteca de Caldas

El Concello de Caldas organiza el sábado una jornada familiar que girará sobre la igualdad en el tiempo libre. Será el sábado en el paseo Román López e incluye espectáculos de magia, humor, hinchables y la elaboración de 'murales corresponsables'. Con esta propuesta la Concellería de Igualdade pone punto y final a la temporada estival. Lo hace con una programación que se expande hasta el lunes 31, día en el que se clausurará la Ludoteca de Verán.

Programación

La cita del sábado arranca a las seis de la tarde con un espectáculo de magia. En esa misma zona habrá un parque con colchonetas y animación musical con un DJ. La actividad central será la elaboración de los 'murales corresponsables', que se harán desde las seis a las siete y media y en los que se pondrá el foco en la importancia de promover y consolidar una sociedad igualitaria en materia de género.

Por su parte la programación del día 31 es de 10 a 12 horas con la gran Olimpíada Familiar, que incluye además una merienda de despedida.

Desde el Concello indican que todas las actividades son gratuitas, pero que para participar en las mismas será necesaria la inscripción previa. Las reservas pueden realizarse en la web del Concello de Caldas y en sus perfiles oficiales de Instagram y Facebook. Quienes deseen más información pueden obtenerla en los teléfonos 677 555 748 y 692 130 724. También existe la opción de enviar un correo electrónico a igualdade@caldasdereis.gal.