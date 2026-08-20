Caldas activa un nuevo itinerario de empleo para mujeres que están en el paro

Imagen de una de las clases de ediciones anteriores del itinerario de empleo

El Concello de Caldas ya tiene abierta la incripción para todas aquellas mujeres en paro que quieran participar en la tercera edición del denominado itinerario de empleo. Es esta una herramienta potente para que estas puedan encontrar un puesto de trabajo afín a sus condiciones. Esta es ya la tercera edición, que se pone en marcha después del éxito de las dos anteriores.

Las formaciones son de carácter presencial y gratuito y empezarán el día 22 de septiembre. Las clases serán de martes a viernes en las dependencias del Centro de Información á Muller (CIM). El horario será de 9:30 a 13:30 horas.

Objetivos

En las clases se enseñarán a las mujeres inscritas estrategias para mejorar la eficacia en la búsqueda de empleo, de modo que puedan conseguir una inserción laboral que se ajuste mejor a sus características y formaciones. El programa incluye además un curso de manipulación de alimentos, sesiones para la preparación de entrevistas de trabajo y elaboración del CV y habrá una parte específica de competencias digitales.

Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al número de teléfono 986 530 814 o al 600 355 831. Además existe la opción de enviar un correo electrónico a igualdade@caldasdereis.gal.

Desde el Concello recuerdan que, además de este citado itinerario, también hay otros programas, talleres o iniciativas como el Plan Integrado de Emprego (PIE).