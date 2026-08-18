Caldas busca convertirse en destino turístico y dejar de ser solo un lugar de paso del Camino

Palco lleno en uno de los conciertos de las Festas do Verán Aitana Vidal

Los alojamientos de Caldas colgaron el cartel de completo en la semana de las Festas do Verán, unos datos muy positivos y que se contraponen con un mes de julio algo más “flojo” según reconocen desde el Concello. Precisamente, la administración local trabaja para consolidar la villa como un destino turístico y no solo como un lugar de paso para los peregrinos.

Según estas cifras que facilitaron los establecimientos la villa termal se colapsó desde el martes día 11 hasta el sábado 15, un comportamiento que, desde el Concello, asocian con la llegada de las fiestas, el buen tiempo y una gran programación festiva. Además insisten también en que estos datos no solo resultaron beneficiosos para los establecimientos hoteleros, sino también para la hostelería y para la economía local.

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“O bo tempo e o Camiño de Santiago son elementos fundamentais que favorecen a chegada de visitantes, mais non podemos esquecer que detrás destes datos hai tamén unha programación festiva pensada precisamente para facer de Caldas un foco de atracción e conseguir que a xente veña”, explica el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

Los que conocen Caldas, quieren volver

A raíz de estos datos, el edil destaca también un “fenómeno” que considera especialmente positivo: “Hai xente que coñece Caldas porque vén a un torneo, a unha actividade ou a un evento e que despois volve coa familia ou con amizades para descubrir a vila. Ese é precisamente un dos obxectivos: conseguir que a primeira visita sexa unha porta de entrada para outras visitas máis”, afirma y recuerda que el reto ahora pasa por consolidar esta tendencia.