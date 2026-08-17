Caldas cierra unas Festas do Verán “multitudinarias” y con un escenario protagonista

Concierto de Mondra en las Festas do Verán de Caldas Aitana Vidal

“Multitudinarias”. Así fueron las Festas de Verán de Caldas que convirtieron la localidad desde el pasado día 13 hasta el 16 de agosto en un escenario perfecto para celebrar y disfrutar de la mejor oferta cultural y musical. Además de destacar la extraordinaria participación, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, señaló también la recuperación del escenario del río como uno de los aspectos destacados y como uno de los grandes protagonistas de las fiestas. “O ambiente foi extraordinario, recuperamos os nosos espazos tradicionais co río novamente como eixo central para toda a nosa programación de concertos”, apuntó el edil.

Las jornadas de los días 13, 14 y 15 de agosto colapsaron el Malecón y A Tafona gracias a las actuaciones de Mondra, Treixadura, Uxía y Pablo Novoa, junto a la Banda Municipal de Música de Caldas y De Ninghures. Pero no solo estas agrupaciones se subieron al escenario, también lo hicieron las orquestas América de Vigo, la Panorama y El Combo Dominicano que se encargaron de poner música a unas verbenas que parecían casi interminables.

Otras propuestas

El Concello caldense destaca también la elevada participación en las demás propuestas del programa, desde la Feira Tradicional hasta las actividades familiares, el desfile de gigantes y cabezudos, los pasacalles, los conciertos de las bandas de música, la música tradicional, la actuación de la Coral Polifónica o el espectáculo pirotécnico que puso fin a las celebraciones.

Costes asumibles pero normativas que ponen precio a las pozas Las pozas da Tafona son sin duda otro de los grandes atractivos de Caldas de Reis este verano tras su repentina apertura a comienzo del mes de julio. Desde entonces el Concello está haciendo balance del coste de la instalación. Ahora, un mes y medio después de su inauguración, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, adelante que los gastos son perfectamente asumibles por la administración, pero al tratarse de un servicio que no es competencia propia de un concello esto puede obligar a incluir, próximamente, una pequeña tasa para cumplir la normativa. En cuanto al funcionamiento, el edil nacionalista considera que “é bo”, así como la afluencia con “máis xenta da esperada”.

Para Manuel Fariña, el resultado de estas celebraciones confirma que “é posible ofrecer unhas festas modernas, atractivas e de calidade sen perder a esencia”. Además insiste en que “o mellor balance é comprobar que Caldas estivo chea de vida. As festas son un espazo de encontro e celebración, mais tamén un importante motor para a economía local. Ver as rúas cheas, as terrazas e os establecementos con actividade e tanta xente facendo vida en Caldas durante estes días é unha moi boa noticia para o comercio e a hostalaría”, concluyó el edil nacionalista.