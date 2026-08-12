Transportes licita por 10,5 millones las obras de mejora del firme de la N-640 entre Alto de Xindiriz y Caldas

Mapa del tramo en el que se harán las obras de rehabilitación del firme

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de licitar por 10,5 millones de euros el contrato de las obras para la rehabilitación del firme de la carretera N-640 entre el Alto de Xindiriz y Caldas. En concreto la intervención será entre los kilómetros 190 y 222.

El objetivo de la actuación es rehabilitar el firme de este tramo de la N-640 para resolver las patologías detectadas en el pavimento y mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios. Los trabajos previstos incluyen el fresado del firme existente y la extensión de una capa de rodadura con mezcla bituminosa. El espesor del fresado y el tipo de mezcla dependerán del grado de deterioro detectado. En las zonas singulares se demolerá la totalidad del firme existente y se procederá al saneo de la parte de la explanada que se encuentre dañada.

En las estructuras, cuando sea preciso, se procederá a la reposición de las juntas de dilatación tras los trabajos de fresado y reposición del firme. Del mismo modo se repondrán la señalización horizontal, el balizamiento y los sistemas de contención que resulten afectados por las obras.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente el pasado 15 de abril.