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Caldas

San Xoán y San Roque serán los festivos de Caldas en 2027

Fátima Frieiro
12/08/2026 12:38
Fiestas
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El Concello de Caldas propone que San Xoán (el 24 de junio) y San Roque (el 16 de agosto) sean los festivos locales para el año 2027. El teniente de alcalde de la localidad, Manuel Fariña, señala que la elección se realizó por "puro sentido común", ya que el calendario del próximo año permite volver a las fechas habituales y, al mismo tiempo, favorecer que los vecinos puedan disfrutar de las fiestas patronales.

Y es que el 16 de agosto cae el próximo año en lunes, lo que permitirá enlazar todo un fin de semana de festejos. Además el 24 de junio se mantiene ya como una fecha consolidada y muy celebrada en la villa termal.

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