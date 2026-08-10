Caldas reivindica el río y la Carballeira como clave del “éxito” de la Feira Tradicional

La Feira Tradicional fue este año en la Carballeira de Caldas Mónica Ferreirós

El Concello de Caldas ha hecho balance de la celebración de una nueva edición de la Feira Tradicional que, este año, estrenó escenario: el de la Carballeira. Un espacio natural que, curiosamente, los caldenses llaman desde siempre “a feira”. El teniente de alcalde y responsable de festejos de la localidad, Manuel Fariña, tildó de “éxito total” un evento que marca el inicio de las patronales y que volvió a llenar de ambiente un espacio vinculado desde siempre a las fiestas del verano.

“Foi un éxito total. A resposta da xente foi espectacular e puidemos comprobar que había moitas ganas de recuperar a Feira Tradicional nestes espazos tan emblemáticos de Caldas”, indicó el edil de Cultura. Fue él el que declaró que “conseguimos que Caldas vivise unha auténtica viaxe no tempo, coa Carballeira e o Botánico cheos de actividade, de música, de familias e de xente gozando da programación”.

El concejal hizo referencia a que fue la edición con más puestos participando – más de 70– con propuestas paralelas como pasacalles, cuentacuentos, juegos populares, talleres, demostraciones de oficios, tren turístico y diferentes espectáculos.

Sobre la recuperación del palco del río el concejal subrayó que este año se vuelve a convertir en uno de los grandes puntos de referencia de la programación. “Recuperar o palco foi un acerto e permitiunos devolverlle á Feira unha parte importante da súa identidade. Ver ese espazo novamente cheo de público e de actividade foi un dos momentos máis especiais da xornada”, reflejó Fariña.

Dada la gran afluencia tanto de puestos como de visitantes el concejal de Cultura confirma que la Feira Tradicional “está plenamente consolidada como unha das grandes citas do verán en Caldas. Non é só un mercado nin unha actividade máis dentro das festas. É unha celebración da nosa historia”.