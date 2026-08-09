La Feira Tradicional de Caldas conquista la Carballeira con sus más de setenta puestos de los siglos XIX y XX

Este año la feria batió récord de participación con más de setenta puestos Mónica Ferreirós

Los vecinos y vecinas de Caldas celebraron este domingo la XIII Feira Tradicional, una cita que año tras año precede a las fiestas patronales y que traslada a los caldenses y visitantes hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Además de por su gran ambientación y variedad de propuestas, la de este año destaca por su récord de participación en cuanto a puestos, con más de setenta, y por estrenar el escenario de la Carballeira.

El pistoletazo de salida del evento lo dio la lectura del pregón a cargo de la Banda de Música Municipal, que recientemente se coronó campeona en el World Music Contest celebrado en Kerkrade, en los Países Bajos. “Esa medalla de ouro empezou a forxarse hai anos, en cada actuación, en cada festival...”, destacó el percusionista Ángel Blanco en representación de la agrupación, quien manifestó en nombre de todos el inmenso honor y sorpresa inicial que supuso conocer la noticia de que leerían el pregón de inicio de la feria.

Durante su inervención, Blanco hizo un repaso por la colección de “momentos inesquecibles” de la banda desde su nacimiento, hace 21 años, recordando todos aquellos “pasarrúas baixo a choiva e o sol, levando as nosas músicas aos recunchos de Caldas”.

“Moitos dos músicos tivemos aquí a oportunidade de descubrir unha vocación”, continuó, incidiendo en que es “importante seguir coidando e apostando pola Banda e pola escola de música” y que “unha banda non é só dos músicos, senón do seu pobo”.

Tras el discurso, los numerosos asistentes disfrutaron durante todo el día de la amplia oferta de la Feira Tradicional, que incluyó puestos de artesanía, gastronómicos y de diversos productos de época; exposiciones de bicicletas, motos y fotografías antiguas; una exhibición de esculturas hechas con motosierra, queimada, pulpeiro y un variado catálogo musical que concluyó con el concierto de Catuxa Salom.