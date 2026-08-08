Caldas cuadriplica la afluencia de visitantes de un año para otro

Imagen de archivo de peregrinos a su paso por Caldas de Reis Gonzalo Salgado

La Oficina de Turismo de Caldas ha registrado un importante incremento en el número de usuarios durante la temporada estival desde su apertura el 11 de julio de 2025: mientras que en este mes se contabilizaron un total de 1.510 visitantes, en julio de 2026 el número de usuarios creció hasta los 6.041, una evolución que supone 4.532 personas más.

Este significativo crecimiento ya se apreciaba el pasado mes de junio, cuando se registraron un total de 4.285 personas, una evolución importante en comparación al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, no solo destaca la evolución del número de usuarios que pasan por estas instalaciones, sino también el cambio en los perfiles de los mismos. Mientras que en 2025 predominaba la presencia de visitantes de diferentes partes de España, tales como Madrid, Andalucía y Cataluña, en 2026 los internacionales toman ventaja, con usuarios procedentes de Alemania, México, USA, China, Italia, Reino Unido, Portugal, Polonia, Rep. Checa, Singapur, Corea del Sur, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y más, según apuntan.

Aun así, en cuanto a los nacionales, este verano se registra una mayor variedad de puntos de origen, con españoles procedentes de Andalucía, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Cataluña, Canarias y Galicia, sobre todo de la provincia de Pontevedra.

Albergues

Por el contrario, a pesar de este notorio aumento de personas en la Oficina de Turismo, albergues del municipio declaran que este verano los meses de junio y julio se han presentado “muy bajos” en comparación al año pasado. “El mes de junio aún fue bueno, pero julio estuvo bastante bajo”, comentan desde el Albergue Timonel.

Pese a ello, el mes de agosto se presenta con un escenario totalmente distinto y con un volumen de afluencia muy alto, según señalan los negocios, quienes mismo apuntan que la temporada podría alargarse durante todo el mes de septiembre, e incluso octubre, una previsión que calculan basándose tan solo en los muy buenos números obtenidos en apenas una semana de este mes.

Siguiendo la misma tendencia que la Oficina de Turismo, la mayor parte de los peregrinos hospedados proceden de otros países, algo que suele ser común, pero que este año sorprende por el gran volumen de personas. “Yo creo que el Mundial tuvo que influir algo, porque cuando fue de la Eurocopa, también vino mucha gente de otros países. Los eventos así señalados suelen influir”, apuntan desde el Albergue Algemira.

En esta línea,. en Timonel destacan que “italianos hai un montón. Siempre suele haber, pero este año hay muchos, sobre todo en grupo” y, por su parte, en Algemira también notanen este mes un repunte de personas procedentes del sur de España: “Viene mucho grupo de gente joven, colegios católicos... pero también tenemos familias”; comentan.

Pozas de A Tafona

Donde también se aprecia la gran afluencia de visitantes y peregrinos es en las recién estrenadas Pozas de A Tafona, un nuevo espacio que, catorce años después de presentarse el proyecto, se puso en marcha el pasado junio y su recepción ha sido todo “un éxito rotundo”.

Así lo confirma el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Manuel Fariña, quien subraya que por ellas ya han pasado “case 8.000 persoas no mes de xullo”.

“Ten moitísimos usuarios, pero sobre todo soe ser público local, da vila e dos concellos do arredor. Pero sí que é verdade que sobre as seis ou sete da tarde, percíbense máis grupos de peregrinos”, apunta el edil.

Las pozas –que nacen con la marca ‘Entreaugas’ para rendir homenaje al lugar en el que están ubicadas, donde se juntan el Umia y el Bermaña– son de acceso libre y gratuito desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche, de lunes a domingo. De momento la previsión es que estén abiertas durante la temporada estival y que, de cara al año que viene, “se aprobe un prezo público e sacar unha concesión”, explica Fariña. “Depende de como evoluciones o clima e tamén da contratación municipal”, matiza.

El espacio cuenta en total con cinco pozas —algunas más grandes y otras más pequeñas— de agua procedente de la fonte da Burga. La temperatura ronda aproximadamente los 25 grados y se contempla que haya una poza pensada para realizar contrastes de agua fría. 