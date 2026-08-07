Mondra y Treixadura sonarán en el palco del río y Panorama, América y El Combo en A Tafona

La Feira Tradicional da el pistoletazo de salida a las fiestas este domingo

El cartel más esperado del año ya ha sido desvelado. Caldas ha dado a conocer los nombres que configuran el programa de sus fiestas patronales, que arrancan este domingo con el pregón a cargo de la Banda de Música y la Feira Tradicional en el entorno de la Carballeira. La villa termal pone toda la carne en el asador y apuesta por artistas de primer nivel tanto en el escenario del río como por las verbenas en la zona de A Tafona.

Así pues en el escenario del río Umia - perfectamente visible desde el Xardín Botánico y desde el Malecón- actuarán Mondra (el día 13), que es ya una de las voces más innovadoras del panorama musical gallego; Treixadura (el día 14 y festivo local) y una formación imprescindible en la historia musical de Galicia; De Ninghures (el día 16), siendo ya una de las bandas revelación de la música de raíz.

Desde hace unos años las fiestas patronales dan protagonismo a la Banda de Música. Esta se subirá al escenario el día 15 de agosto en compañía de Uxía y Pablo Novoa. Será un espectáculo que está pensado expresamente para los festejos caldenses.

Todos los conciertos serán a las 21 horas, salvo el de De Ninghures, que será a las 21:30.

Las verbenas

Además de las actuaciones en el río las fiestas de Caldas guardan siempre un importante espacio para las verbenas. Un año más A Tafona volverá a ser el punto de encuentro de las grandes orquestas. Así pues el día 13 actuarán Panorama y América de Vigo. Al día siguiente, el 14, será el turno de El Combo Dominicano junto a Discomóvil Urban. El día 15 tocarán La Roca y Ardores y Galilea y Xacobeo Mínimo DJ son los protagonistas en la jornada del día 16. El ambiente festivo se prolongará así hasta la madrugada.

Actividades paralelas

Las fiestas patronales también llegan cargadas de actividades paralelas. Además de la Feira Tradicional el día 13 habrá pasacalles con Charanga Noroeste y el grupo de gaitas As Espiñas. A las 16 horas será la fiesta de 'As peñas de Lasanta' en el Campo da Torre. Ese mismo día a las 17 horas será el circuito infantil con hinchables, tobogán acuático y fiesta de la espuma en el paseo Román López.

El día 14 los pasacalles serán a cargo de la Charanga Alambique y el grupo de gaitas As Espiñas. Hay sitio para el deporte, dado que a partir de las seis y media será el Trofeo de Fútbol San Roque, tanto en la categoría masculina como femenina.

El día 15 la alborada será con la Banda de Música Municipal de Ribadumia y el pasacalles con As Espiñas. Esa misma banda ofrecerá un concierto en As Palmeras a las 13:30.

El día 16 - San Roque- será la Banda Municipal de Música de Caldas la encargada de ofrecer la alborada y un concierto en As Palmeiras. A las ocho en el escenario acuático del río actúa la Orquestra de Instrumentos Populares Galegos 'Suso Vaamonde'. El gran combate naval es a las doce de la noche en el Malecón.