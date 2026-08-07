El PP exige la dimisión de Fariña por la pérdida de 441.000 euros de subvención de las obras en el Xardín

El portavoz del PP de Caldas, Fernando Pérez, durante un pleno

La pérdida de una subvención para las obras del Xardín-A Carballeira que supera los 440.000 euros ha hecho reaccionar a las filas del Partido Popular. Los conservadores capitaneados por Fernando Pérez exigen la dimisión del que, consideran, es el responsable del proyecto, el nacionalista y teniente de alcalde Manuel Fariña. Advierten que no solo ellos –en notas de prensa– advirtieron de la imposibilidad de ejecutar la obra en 42 días, sino que desvelan que hay un informe de Intervención que hace referencia expresamente a ese asunto. Ese informe reza que “o calendario mínimo necesario para a tramitación, formalización e execución do contrato achégase en exceso ao prazo máximo de execución do gasto subvencionado, o que comporta un risco moi elevado de perda de financiamento”.

Unos fondos, cabe recordar, que se consiguieron con cargo a los Next Generation y que son ejecutivos. Es decir, debe justificarse debidamente que las obras están finalizadas para poder recibir el dinero.

Informes contrarios

El PP de Caldas asegura que miembros de lo que ellos llaman ‘o des-goberno’ intentaron “presionar” al técnico externo contratado por el propio ejecutivo y que debía emitir un informe señalando que la obra estaba acabada. Ese mismo técnico concluye que los trabajos adscritos al Lote 2 (relativo al Centro de Visitantes) “non se axustan ás prescripcións técnicas do prego”.

El PP asegura que, el día antes de terminarse el plazo y ya con el técnico firmando un informe desfavorable, Manuel Fariña los llamó para decirles que “xa contratara a outro técnico externo para que emitira un informe contradicindo o do técnico nomeado para esta subvención” y que iba a convocar un pleno extraordinario para sacarlo adelante levantando el reparo de legalidad. Solo un día después – dice el PP– Intervención informa de que el reparo solo lo puede llevar a cabo el alcalde, Jacobo Pérez.

Caldas pierde parte de la subvención destinada al centro de visitantes Más información

Los conservadores relatan que, ante tal situación, el regidor emite una comunicación al Ministerio de Industria e Comercio que dice que “este Ayuntamiento considera que no dispone de base suficiente para presentar una justificación de la subvención conforme a las condiciones establecidas en la resolución de la concesión” y apuntando que, por lo tanto, Caldas “renuncia a la subvención concedida”.

A mayores el PP pone el foco en el dinero en los 810.700 euros de los Next Generation que se destinaron a la restauración integral de la Carballeira y el Xardín. Según los conservadores fue una intervención meramente estética que no ahondó en el estado de los árboles, algunos de los cuales se cayeron pocos días después. Indican que hubo que recurrir a los técnicos de Areeiro para solicitar un informe.