Jacobo Pérez pide a Educación un tercer turno de comedor para el colegio Alfonso VII

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez Mónica Ferreirós

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, ha remitido un escrito al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para que en el próximo curso escolar se establezca un tercer turno de comedor en el colegio Alfonso VII. El regidor explica que la demanda para el próximo año académico es muy elevada y que hay 192 solicitudes presentadas para el servicio de comedor frente a las 160 plazas existentes. Curiosamente la ampliación del comedor del colegio público se realizó el año pasado, pero ahora el propio alcalde señala que “demostrou ser insuficiente para dar resposta á demanda actual”. De hecho el servicio –expone el primer edil – “evidencia un déficit da capacidade que deixa sen cobertura a unha parte moi importante do alumnado”.

Pérez entiende que si la Consellería establece de forma urgente un tercer turno se podría atender de forma inmediata la demanda existente a la espera de una solución más definitiva. Aún así el alcalde de la villa termal considera que la Xunta debe impulsar con “carácter prioritario” una nueva ampliación de las dependencias de este comedor escolar.

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Dice que “segundo os informes e a realidade urbanística da parcela resulta viable e necesaria para garantir un servizo acorde ás necesidades actuais e futuras do Alfonso VII”.

El gobierno local manifiesta que, en los últimos años, cerca del 80% del alumnado de nueva incorporación solicita el servicio de comedor escolar en el citado centro educativo.