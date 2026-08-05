Caldas recupera el escenario en el río con el pregón y el concierto de Catuxa Salom como colofón a la Feira Tradicional

El escenario ya está montado en el río Umia

Los vecinos y vecinas de Caldas podrán disfrutar este año, de nuevo, de los conciertos en el escenario del río. Lo hacen después de que en la pasada edición de las fiestas patronales - las de 2025- no hubiese posibilidad de colocar esta infraestructura en el cauce del Umia, justo enfrente del Malecón. Será con la lectura del pregón a cargo de la Banda de Música, el próximo domingo día 9, y que da el pistoletazo de salida a las celebraciones y a la Feira Tradicional. Esta cita, que ya va por su edición número trece, se celebra desde las 11 de la mañana a las 21 horas en el entorno del Xardín Botánico y de la Carballeira.

Desde el Concello señalan que la Feira Tradicional contará en esta edición con el mayor número de puestos de su historia - más de 70- , así como con una amplia programación musical, espectáculos, actividades familiares y talleres a lo largo de toda la jornada.

Además de las decenas de puestos que aderezarán este mercado tradicional el Concello ha preparado ambientación musical durante toda la jornada. A las once está prevista la actuación de la charanga 'Os Encerellados' de Campo Lameiro. A las once y media será la sesión de cuentacuentos infantil a cargo de Cris de Caldas.

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El pregón, que da inicio a las fiestas patronales, será a las doce del mediodía en el palco del río. Lo dará la Banda de Música Municipal de Caldas y a continuación será el concierto de la Agrupación Folclórica Celme, una formación de referencia en la música y el baile tradicional que lleva décadas divulgando el patrimonio cultural.

Ya por la tarde, a las cuatro, vuelven 'Os Encerellados'. A las siete estará 'A Forza da Queimada' a cargo de Hípica Celta. El concierto de Catuxa Salom será a las ocho y media de la tarde.

Actividades paralelas

Además de la programación principal el recinto contará durante todo el día con un amplio abanico de actividades paralelas para todos los públicos. Así pues habrá una pulpería en la zona de Os Choróns, demostraciones de talla con motosierra a cargo de Marcos Mariño, el tren turístico, juegos populares, talleres infantiles, un espacio para la construcción de juguetes y un 'photocall' pensado para que los visitantes y los vecinos y vecinas se lleven un recuerdo de la jornada.

El concejal de Cultura, Manuel Fariña, destaca que la recuperación de la Carballeira y del Xardín permitirán que la Feira - ambientada a finales del siglo XIX y principios del XX- luzca con toda su esencia. "Son os espazos naturais da Feira Tradicional e este ano volverán ser protagonistas", afirma.