La Banda de Música de Caldas, pregonera de las fiestas patronales de San Roque

La Banda Municipal de Música de Caldas en concierto Cedida

La Banda de Música de Caldas será la encargada de dar el pregón que da el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de San Roque. Será el domingo día 9 a las 12:30 horas en A Carballeira y coincidiendo con la celebración de la Feira Tradicional en ese mismo espacio. El Concello premia así el papel que la formación dirigida por Javier Penido ha tenido como embajadora de la villa más allá de sus fronteras. De hecho acaban de llegar del World Music Contest de Kerkrade (Países Bajos) en donde tuvieron unha brillante participación.

El concejal de Cultura del municipio, Manuel Fariña, señala que “non hai mellor maneira de comezar as festas que recoñecendo ás persoas que levan o nome de Caldas por toda Europa e polo mundo. A Banda converteuse nun símbolo da nosa vila e os resultados que vén acadando son motivo de orgullo para todas nós". Además los buenos resultados vienen de antes, dado que la Banda ya tiene un palmarés destacado. De hecho quedaron primeros en el Certamen Internacional de Bandas 'Ciutat de València', uno de los concursos más prestigiosos del mundo y en el que obtuvo una puntuación histórica.

Fariña declara que “a Banda non só consegue premios; consegue que cada vez que sobe a un escenario o nome de Caldas soe asociado á calidade, á cultura e ao talento. Iso ten un valor incalculable para un concello como o noso”. El Concello cree además que la lectura del pregón es un homenaje a las distintas generaciones de músicos y músicas que, durante años, hicieron crecer la formación hasta convertirla en lo que es hoy.