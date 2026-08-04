El Concello remite una carta al Ministerio para que ratifique su renuncia a la Variante Oeste

Andaina contra la Variante Oeste el pasado mes de octubre Mónica Ferreirós

El Concello de Caldas remitirá una carta al Ministerio de Transportes para que este corrobore, de forma definitiva, el carpetazo a la alternativa de la Variante Oeste a la que se oponen tanto la Corporación como el movimiento vecinal. En ese mismo escrito el alcalde, Jacobo Pérez, le pide al departamento que preside Óscar Puente que siga trabajando en una opción de conexión entre la N-550 y la N-640 para reducir el tráfico en el centro urbano. Eso sí, sin la criticada conexión directa con la variante al Puerto de Vilagarcía, que era la que provocaba una mayor afectación en las propiedades. Una opción que, en todo caso, el Concello ya presentó ante el Gobierno en el año 2008.

El documento que se enviará a Madrid será aprobado en la sesión plenaria de esta semana. El regidor recuerda que el rechazo a la polémica alternativa ya fue comunicada hace meses por la Delegación del Gobierno. Sin embargo el ejecutivo local quiere aprovechar para que el tema no quede en el olvido. "Sempre defendemos que precisamos dunha Variante que conleve menos afeccións ambientais e territoriais das que se expoñían no estudo previo. Nós entendemos que a alternativa que defendemos conlevaría unha importante redución de tráfico, ruído e contaminación na travesía de Caldas de Reis, sen necesidade de desvertebrar varias parroquias nin afectar a vivendas e negocios", señala Pérez.

En el documento se solicita expresamente que el Ministerio comunique por escrito que se procede al estudio de la propuesta formulada por el Concello.