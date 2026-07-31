Caldas recibe una inversión de 240.000 euros para el saneamiento en Sequeiros 

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra Deputacion Pontevedra

El Concello de Caldas de Reis recibirá una subvención por parte de la Diputación de 240.000 euros para la mejora del saneamiento municipal en la PO-305 y la apertura al descubierto del Rego de Saiar.

El objetivo es que la nueva red recoja las aguas residuales del lugar de Sequeiros a través de dos canalizaciones que se juntarán antes de llegar a la estación de bombeo. Una de ellas, indican, discurrirá separada unos tres metros del curso del Rego Saiar y, la otra, irá por el camino, bajo la cuneta.

Además, el proyecto incluye la creación de una estación de bombeo equipada con un sistema de filtrado de residuos y dos bombas que se irán alternando para impulsar el agua. Está previsto que las viviendas se conecten a la red con arquetas de registro y tubos de conexión dirigidos al pozo más próximo.

Aprovechando estas obras, señalan desde la Diputación, se le dará acceso a una propiedad situada en al parte alta del trazado y, además, se arreglará un tramo del camino.

Esta inversión forma parte del plan +Provincia que cuenta con 85 millones de euros para repartir entre los diferentes concellos con el objetivo de mejorar los servicios públicos de cada uno de ellos.