Dolor en Caldas por el fallecimiento de Andrés Losada, exconcejal del PP

El vecino de Caldas, Andrés Losada RR SS

El municipio de Caldas despide a Andrés Losada (48 años), exconcenjal del Concello y militante por el Partido Popular. Fue entorno a las once y media de la noche del pasado miércoles que, durante la celebración de Santa Marta en Ponte Arnelas, el 112 recibió una llamada sobre una persona que se encontraba indispuesta. Hasta el lugar acudieron Guardia Civil y Urgencias Sanitarias que, lamentablemente, no pudieron hacer nada por el caldense.

El PP de Caldas, a través de un comunicado en sus redes sociales, ha compartido su pesar con el terrible suceso y destaca a Losada como "unha persoa, traballadora, moi da súa familia, unha persoa positiva que sempre aportaba e, alá onde o necesitara calquera colectivo, sempre estaba para botar unha man e para traballar".

El Atlético Cuntis CF, del que era coordinador, también publicó en sus redes un emotiva despedida: "Máis que un coordinador, Andrés foi unha persoa moi querida por todos. Ao longo dos anos non só deixou unha pegada no club polo seu compromiso e dedicación, senón que tamén soubo crear relacións persoais que hoxe fan que a súa perda sexa aínda máis dura. Desde o Atlético Cuntis queremos trasladar o noso máis sentido pésame e todo o noso apoio á súa familia, amigos e achegados".