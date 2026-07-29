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Diario de Arousa

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Caldas

La orquesta Panorama actuará en las fiesta de San Roque de Caldas

La agrupación aterrizará con su "Time Tour 2026" el 13 de agosto

D. A.
29/07/2026 17:43
Lito Garrido
Imagen de archivo de una actuación de la orquesta Panorama
DA
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La emblemática orquesta Panorama aterrizará con su “Time Tour 2026” el próximo jueves 13 de agosto en Caldas de Reis, en el marco de sus fiestas patronales de San Roque, que arrancarán el domingo 9 con la feria tradicional. 

Esta no será la única ubicación de Arousa que la agrupación pisará este verano, sino que mañana actuarán en Sanxenxo, concretamente en el Montalvo Fest, que se celebrará en el entorno de la playa con el mismo nombre. El evento tiene carácter solidario y parte de los beneficios de las entradas serán para la Asociación Española Contra el Cáncer.

También en Sanxenxo, el 17 de agosto estarán en la villa marinera de Portonovo, en el marco de la celebración de sus fiestas de San Roque.

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