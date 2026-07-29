La orquesta Panorama actuará en las fiesta de San Roque de Caldas

Imagen de archivo de una actuación de la orquesta Panorama DA

La emblemática orquesta Panorama aterrizará con su “Time Tour 2026” el próximo jueves 13 de agosto en Caldas de Reis, en el marco de sus fiestas patronales de San Roque, que arrancarán el domingo 9 con la feria tradicional.

Esta no será la única ubicación de Arousa que la agrupación pisará este verano, sino que mañana actuarán en Sanxenxo, concretamente en el Montalvo Fest, que se celebrará en el entorno de la playa con el mismo nombre. El evento tiene carácter solidario y parte de los beneficios de las entradas serán para la Asociación Española Contra el Cáncer.

También en Sanxenxo, el 17 de agosto estarán en la villa marinera de Portonovo, en el marco de la celebración de sus fiestas de San Roque.