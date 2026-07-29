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Caldas

La Festa do Costillar á Estaca busca lograr el distintivo de Interese Turístico de Galicia

El evento gastronómico se celebrará este domingo 2 de agosto

Sandra Rey
29/07/2026 18:34
Miembros de la organización de la fiesta con el alcalde, Jacobo Pérez
Miembros de la organización de la fiesta con el alcalde, Jacobo Pérez
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La organización de la Festa do Costillar de San Clemente, en Caldas, buscar lograr el distintivo de Festa de Interese Turístico de Galicia, un objetivo con el que el Concello se ha comprometido ha prestar “todo o apoio que sexa necesario”. 

La duodécima edición de la celebración será el próximo domingo, 2 de agosto, y el alcalde, Jacobo Pérez, señala que este evento “é xa, por dereito propio, un referente gastronómico na bisbarra e na provincia de Pontevedra”, reuniendo a miles de asistentes año tras años. “A festa está moi próxima a cumprir cos requisitos que establece a Xunta de Galicia para lograr esta catalogación”, subrayó Pérez.

En cuanto al programa de XII edición, de madrugada se procederá al encendido del fuego para prepara el asado. Luego del habitual sorteo de lote, a las dos del mediodía comenzará el Xantar Popular, en A Carballeira. Según señala la organización, este año se superó el número de lotes vendidos.

Además del atractivo gastronómico, a partir de las cinco de la tarde habrá otras propuestas como juegos tradicionales para disfrutar en familia y, además, la música también será protagonista con los conciertos delos tríos Luces de Bohemia y Los Soprano.

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