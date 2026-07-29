Caldas recibe 240.000 euros para los trabajos en la red de saneamiento de Saiar

El diputado provincial, Ricardo Martínez, visitó el municipio Cedida

El Concello de Caldas recibirá una inversión de 240.000 euros por parte de la Diputación para financiar la totalidad de las obras en la red de saneamiento de la parroquia de Saiar. Así los anunció este miércoles el diputado provincial, Ricardo Martínez, en una visita al municipio en la que estuvo acompañado por el alcalde, Jacobo Pérez.

En este proyecto se prevé la ejecución de un tramo de colector principal que se unirá a la red de saneamiento municipal existente en la PO_305 y la apertura al descubierto del Rego Saiar.

La nueva red recogerá las aguas residuales del lugar de Sequeiros a través de dos canalizaciones que se untarán antes de llegar a la estación de bombeo, y una de ellas discurrirá separada por los menos tres metros del curso del Rego Saiar, mientras que la otra se irá por el lado del caino, bajo la cuneta.

Además, se construirá una estación de bombeo equipada con un sistema de filtrado de residuos y dos bombas que se irán alternando para impulsar el agua y, en el punto donde se cruza el Rego Barral, se protegerá especialmente el tubo con hormigón para evitar daños y garantizar su seguridad estructural.

Las viviendas se conectarán a la red con arquetas de registro y tubos de conexión con el pozo más próximo y se aprovechará la obra para arreglar un tramo del camino y dar acceso a una propiedad situada en la parte alta del trazado.

Esta inversión se enmarca en el Plan +Provincia de la Diputación, que durante los años 2026 y 2027 destinará a Caldas de Reis más de 1,4 millones de euros.