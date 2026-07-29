Caldas habilita una pantalla en el auditorio para ver a la banda de música municipal competir en el World Music Contest

La Banda Municipal de Música de Caldas en un concierto Cedida

El primer edil de Caldas, Jacobo Pérez, acompañado del teniente de alcalde, Manuel Fariña, recibió en el Salón de Plenos a una representación de la banda de música municipal, días antes de su participación en el prestigioso World Music Contest (WMC), que tendrán lugar en la localidad de Kerkrade, en los Páises Bajos. La formación caldense competirá en la máxima categoría el sábado 1 de agosto, a partir de las 16 horas y Pérez confirmó que se habilitará una pantalla en el auditorio municipal desde las 15 horas.

El evento se celebra cada cuatro año y están considerado como los juegos olímpicos de la música de viento. La iniciativa en el auditorio incluirá "varias sorpresas" e esta se impulsa "para que todos aqueles familiares, amigos e amigas que non poidan acompañar á banda neste momento tan importante poidan transmitirlles o seu apoio, ao igual co resto da nosa veciñanza".

Pérez Gulín compartió sus mejores deseos a los representantes de la Banda de Música de Caldas, al mismo tiempo que destacó que esta agrupación, que cuenta con varios galardones tanto nacionales como a nivel autonómico, "é motivo de orgullo para o noso municipio".